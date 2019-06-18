https://static.news.ru/photo/c2e5f7ea-91c0-11e9-8a61-fa163e074e61_1024.jpg Оценка туберкулиновой пробы Манту у ребенка Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Группа родителей из Магнитогорска записала видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой заменить в ОМС (обязательное медицинское страхование) пробу Манту на иные тесты, которые проводятся для выявления туберкулёзной инфекции.

По словам граждан, альтернативой привычной всем прививки могут послужить квантифероновый тест и Т-спот. При этом они подчеркнули, что проба Манту предназначена для выявления иммунного ответа на введение туберкулина перед прививкой БЦЖ (Бацилла Кальмета — Герена), передаёт Nation News .

Ранее News.ru писал, что в детском саду, где у воспитательницы обнаружили открытую форму туберкулёза лёгких, началась прокурорская проверка. Её результаты находятся на контроле региональной прокуратуры. Всех сотрудников сада отправили на флюорографию, а детей — к фтизиатру. Пока заболевание ни у кого из них не выявлено. Сама больная сотрудница от детей изолирована. Она находится на лечении. Педагоги, заражённые туберкулёзом, всё чаще оказываются рядом с детьми. Причины — доступность медицинских справок и особенности самого заболевания, которое прогрессирует очень быстро.