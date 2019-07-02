https://static.news.ru/photo/16b1eb5a-9cce-11e9-90ac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что Мособлдума рассмотрит законопроект, позволяющий семьям с новорождёнными детьми самим выбирать между подарочным набором и денежной компенсацией.

Если инициатива будет принята, новые правила вступают в силу с 1 сентября, передаёт телеканал « 360 ». Размер единовременной выплаты составит 20 тыс. рублей.

Брендированный набор «Я родился в Подмосковье» был утверждён в мае. В него входит 53 предмета, включая пелёнки, полотенце, ползунки, комбинезоны и костюмы. Молодые родители начнут получать бонус с 1 сентября.

Ранее News.ru писал, что губернатор Прикамья Максим Решетников подписал постановление о включении в подарочный набор новорождённым специальной медали. Её выполнят из латунного сплава. На медаль нанесут изображение матери с ребёнком и надпись «Я родился в Пермском крае».