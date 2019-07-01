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Размер ежемесячных выплат гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы, увеличились с 5,5 до 10 тысяч рублей. Указ президента РФ вступил в силу 1 июля.

Получить компенсацию может один из родителей ребёнка при условии, что он трудоспособен, но не работает, а также только в период ухода. Всё это время матери или отцу засчитывается в страховой стаж — по 1,8 балла в год.

Начисление выплаты происходит вместе с пенсией ребёнка, передаёт « Парламентская газета ».

Ранее News.ru писал, что правительство подготовило законопроект, повышающий критерий нуждаемости семей с полутора до двух прожиточных минимумов. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пособие ежемесячно будет составлять более 10 тысяч рублей за одного ребёнка. Сейчас сумма выплат составляет 50 рублей.