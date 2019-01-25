Роддом на северо-востоке Москвы получил международный статус

Родильный дом московской городской клинической больницы № 40 получил международный статус «Больница, доброжелательная к ребёнку». Это уже девятый московский роддом, соответствующий требованиям ВОЗ и ЮНИСЕФ.
«Родильный дом больницы № 40 открылся после полной реконструкции в августе 2017 года», — сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Соответствие принципам ВОЗ и ЮНИСЕФ подразумевает наличие условий, при которых максимально поддерживается грудное вскармливание и круглосуточное пребывание матери и ребёнка. Так как основной профиль больницы № 40 — онкология, в роддоме оказывается помощь, в том числе и женщинам со злокачественными образованиями.
Ранее News.ru писал, что роженица едва не погибла в Забайкальском краевом перинатальном центре, который в 2017 году был признан лучшим в Сибири. Сотрудники медицинского учреждения оказали женщине неквалифицированную медицинскую помощь. Её состояние и положение плода требовали экстренного родоразрешения, однако заведующая отделением отложила операцию на семь часов. Также сотрудники центра не провели пациентке профилактику антибиотиками, что привело к септическому воспалению. Из-за этого у роженицы начались осложнения, а её здоровью был причинён тяжкий вред.