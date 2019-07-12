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Российского актёра, известного по фильмам «Легенда № 17», «Молодёжка» и «Чемпионы», Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара из-за конфликта, который произошёл из-за брелока в виде патрона.

Его задержали при досмотре на входе в здание аэропорта. До него эти женщины докопались — не понравился им брелок, — рассказал адвокат артиста Александр Бенхин в интервью агентству «Ридус». Он...