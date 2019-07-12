Роскомнадзор заблокировал сайт ассоциации педагогов России «АПРель» с продажей дипломов за победу в олимпиадах и конкурсах.
Судом установлено, что на страницах интернет-ресурса размещена информация о приобретении диплома после оплаты организационного взноса за участие в конкурсе или олимпиаде, — сообщили в пресс-службе.
Также там отметили, что пользователи сами могли выбрать место, уровень конкурса и дату выдачи диплома, информирует
Как ранее писал News.ru, Роскомнадзор внедряет на сетях операторов связи новую технологию, которая позволит ускорить процесс блокировки запрещённого контента.