РКН снова потребовал от Google присоединиться к ФГИС

https://news.ru/storage/news/a5e5185636728741f838803cc48fef23/a7df00ac-d53a-4424-a0de-14c134ab721d_850.jpg Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Роскомнадзор направил администрации американской корпорации Google повторное требование присоединиться к Федеральной государственной информационной системе для фильтрации запрещённого контента. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский отметил, что компания не оплатила первый штраф за неприсоединение к ФГИС.

По словам Ампелонского, Google может погасить задолженность до 20 февраля текущего года, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что компания Google не стала обжаловать штраф в 500 тысяч рублей. Сумму выписал Роскомнадзор за отказ подключиться к единому реестру запрещенных в РФ сайтов. Согласно закону, срок обжалования штрафа, вынесенного 11 декабря, закончился 21 декабря.