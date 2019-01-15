РКН снова потребовал от Google присоединиться к ФГИС

Роскомнадзор направил администрации американской корпорации Google повторное требование присоединиться к Федеральной государственной информационной системе для фильтрации запрещённого контента. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский отметил, что компания не оплатила первый штраф за неприсоединение к ФГИС.
По словам Ампелонского, Google может погасить задолженность до 20 февраля текущего года, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что компания Google не стала обжаловать штраф в 500 тысяч рублей. Сумму выписал Роскомнадзор за отказ подключиться к единому реестру запрещенных в РФ сайтов. Согласно закону, срок обжалования штрафа, вынесенного 11 декабря, закончился 21 декабря.