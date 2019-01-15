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РКН снова потребовал от Google присоединиться к ФГИС

Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Роскомнадзор направил администрации американской корпорации Google повторное требование присоединиться к Федеральной государственной информационной системе для фильтрации запрещённого контента. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский отметил, что компания не оплатила первый штраф за неприсоединение к ФГИС. 

По словам Ампелонского, Google может погасить задолженность до 20 февраля текущего года, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что компания Google не стала обжаловать штраф в 500 тысяч рублей. Сумму выписал Роскомнадзор за отказ подключиться к единому реестру запрещенных в РФ сайтов. Согласно закону, срок обжалования штрафа, вынесенного 11 декабря, закончился 21 декабря. 


#google #роскомнадзор #фгис
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