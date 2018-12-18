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РКН пригрозил штрафами Facebook и Twitter

Richard Atrero de Guzman/AFLO/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Facebook и Twitter должны локализовать свои базы данных пользователей в России до 17 января. В противном случае Роскомнадзор оштрафует компании на пять тысяч рублей, заявил глава ведомства Александр Жаров.

По его словам, РКН 17 декабря направил руководству социальных сетей уведомления о необходимости соблюдения российского законодательства в области пользовательских данных.

Реакцию компаний ведомство ждёт ровно через 30 дней, передаёт ТАСС. В случае отрицательного ответа будет возбуждено административное дело. Кроме того, планируется определить срок, в течение которого они должны локализовать персональную информацию: от шести месяцев до года.

Как писал News.ru, речь идёт об исполнении требования по хранению личных данных россиян. В частности, Роскомнадзор интересует вопрос о том, где хранится эта информация.


#FACEBOOK #роскомнадзор #соцсети
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