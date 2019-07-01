Глава Роскомнадзора Александр Жаров выразил надежду на то, что Google начнёт выполнять российское законодательство о фильтрации контента. По его словам, в настоящее время речь идёт о новом штрафе в отношении компании.
Жаров пояснил, что сейчас Google фильтрует почти 80% информации.
Надеюсь, что к моменту, когда административное производство закончится, они неожиданно увеличат свою функцию по фильтрации до почти 100%, и их не придётся штрафовать, — заявил глава РКН.
Жаров отметил, что компании начинают соблюдать российское законодательство только тогда, когда речь идёт о штрафах, передаёт «
Ранее News.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Google на 438 млн рублей по разным нарушениям. За последние три года в отношении корпорации было возбуждено четыре административных, одно антимонопольное дело и два — о нарушении закона «О рекламе».