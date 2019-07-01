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Дополнительные поезда «Ласточка» будут курсировать между Москвой и Петербургом в июле и августе. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Для удовлетворения повышенного спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в июле и августе назначаются дополнительные поезда «Ласточка». Электропоезда будут курсировать сдвоенными составами (10 вагонов), — говорится на сайте компании....