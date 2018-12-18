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РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных

Михаил Терещенко/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Роскомнадзор заявил, что Федеральная налоговая служба не причастна к утечке данных индивидуальных предпринимателей. Ведомство уточнило, что сохранность информации должны обеспечивать сами бизнесмены.

РКН ответил на обращение главы «Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» Владимира Зыкова. В частности, в тексте сообщения (есть в распоряжении News.ru) уточняется, что индивидуальные предприниматели сами выступают в роли операторов обработки персональных данных.

При этом сама ФНС утвердила себя в качестве оператора приказом от 13 июня 2018 года №ММВ-7−6/384. Кроме того, закон «О персональных данных», на котором основан ответ РКН, регулирует отношения, связанные с обработкой информации федеральными органами государственной власти. Таким органом как раз и является налоговая служба.

Из полученного ответа следует, что никаких проверок по факту обращения не проводилось. Поэтому можно пожаловаться руководству Роскомнадзора на действия сотрудника, давшего активистам такой ответ и попросить провести внутреннюю проверку. Подробности читайте в материале News.ru.

Ранее News.ru писал, что жители столицы пожаловались на Федеральную налоговую службу из-за проблем при уплате налогов и взносов через личный кабинет на сайте ведомства. При проведении платежа портал сообщал, что реквизиты указаны некорректно.


#ФНС #данные #роскомнадзор #утечка
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