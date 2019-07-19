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Роскомнадзор разработал памятку для торговых площадок, которые используют персональные данные участников электронных аукционов. В ней рекомендуется исключить эту информацию из документов, чтобы ей не могли воспользоваться мошенники.

Ведомство указало на то, что операторы должны избегать «избыточной обработки» и соблюдать принцип соответствия объёма размещаемых данных целям их обработки.

Роскомнадзор отметил, что необходимо либо полностью исключать персональные данные из документов, либо приводить их к виду, не позволяющему однозначно идентифицировать конкретное физическое лицо, сообщается на сайте надзорного оргна.

Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ильдар Бикбаев внёс в нижнюю палату парламента проект закона об обработке персональных данных погибших защитников Отечества. Целью инициативы является упрощение поиска их родственников.