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Ретейлеры отвергли обвинения в росте цен на ТВ-приставки

Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Российские ретейлеры не согласились с обвинениями в завышении цен на приставки для приёма цифрового телевидения. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорю Артемьеву.

Глава АКОРТ Сергей Беляков уточняет в обращении, что 10 декабря, узнав о дефиците ТВ-приставок, ретейлеры направили в Тверскую область, где реализуется пилотный проект по переводу на цифровое вещание, дополнительные устройства по цене ниже 1000 рублей. Затем на совещании в Минпромторге было решено создать рабочую группу с ретейлерами для выработки подхода по поставкам дополнительных приставок в регионы, где отключается аналоговое телевидение. В письме говорится, что 12—13 декабря с ФАС была достигнута договорённость об обмене информацией по реализации приставок, но в то же время антимонопольное ведомство завело против ретейлеров административное дело, пишет «Коммерсант».

«Мы считаем, что такого рода необоснованные обвинения оказывают негативное влияние на имидж добропорядочных компаний», — отмечается в обращении. Сергей Беляков просит главу ФАС вернуть дело на проработку и встретиться с руководством компаний.

Ажиотажный спрос на приставки в Тверской области, как отмечается в письме, был вызван «недостаточной координацией структур исполнительной власти, включая ФАС». В АКОРТ отметили, что у органов исполнительной власти для информирования населения о переходе на цифровое вещание было три года, и если бы за это время была налажена коммуникация, «то никаких сложностей не возникло бы, поскольку сейчас на рынке есть достаточное предложение для любого покупателя».

Дефицит приставок затронул Тверскую область, которая в начале декабря стала первым регионом, где отключили аналоговое вещание. Вскоре после этого стало известно о росте цен на приставки в местной рознице.

Как писал News.ru, 13 декабря ФАС возбудила дело из-за необоснованного увеличения цен на цифровые ТВ-приставки в сетевых магазинах. До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо знать точное количество оставшихся аналоговых телевизоров, разницу цен на приставки в регионах.


#цифровизация #телевидение #ритейлеры
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