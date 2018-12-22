Риелторы нашли самую дорогую комнату в Москве

https://news.ru/storage/news/980eb3d82a9d8dc6e702220ff723e410/173c5406-1a08-4f0b-8981-93966707f590_850.jpg Александр Авилов/АГН «Москва»

Самая дорогая комната в Москве продаётся в доме 36 на Космодамианской набережной в Замоскворечье. Объявления о её продаже размещены в базах Domofond.

Площадь комнаты составляет 84,4 кв. м. Она находится на шестом этаже здания «сталинской постройки». Заявленная цена недвижимости составляет 26 млн рублей, однако продавец сообщает о возможности торга.

Ранее News.ru писал, что стоимость элитного жилья в Москве в аренду начинается от 2 млн руб. за месяц. Самая дорогая квартира сдаётся за 5 млн рублей. Согласно данным Domofond.ru, за пять миллионов можно снять 10-комнатный дуплекс, занимающий первый и второй этажи в жилом комплексе «Гранатный Палас» в стиле сталинского ампира. Дом находится в 2,5 км от Кремля. Площадь квартиры 758,7 кв.м.