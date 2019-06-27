https://static.news.ru/photo/dbf6d7e2-98e4-11e9-8921-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия к 2023 году запустит своё производство лекарств для оказания паллиативной помощи. Она необходима безнадёжно больным людям.

Российское производство будет двигаться в сторону импортозамещения, и те лекарственные формы, которые необходимы для оказания паллиативной помощи и взрослому, и детскому населению, будут у нас полностью [производиться] к 2023 году, — приводит ТАСС её слова, сказанные на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Ранее News.ru писал, что пациенты тюменского онкодиспансера перестали получать необходимую терапию из-за нехватки жизненно важных препаратов. Выяснилось, что медикаменты закончились и появятся только через неделю, что критично для людей с онкодиагнозами.