https://static.news.ru/photo/9b453a54-90c4-11e9-b3fa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Результаты государственной итоговой аттестации можно узнать на портале мэра Москвы. Там появился виджет, который поможет столичным школьникам и их родителям оперативно получать информацию о результатах экзаменов.

В личном кабинете на портале mos.ru появился новый виджет «Государственная итоговая аттестация». Он поможет школьникам и их родителям оперативно получать информацию о результатах экзаменов ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), — говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства столицы.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно знать номер паспорта и код регистрации участника ГИА. Доступна также функция онлайн-уведомления. Результаты экзаменов будут сразу приходить на электронную почту или появляться на экране смартфона.

Пользователю необходимо перейти в «Профиль» и выбрать вкладку «Олимпиады и ГИА», куда нужно внести регистрационные данные школьника. После проставления галочки напротив «Информирование о результатах ГИА» появится ссылка с результатами тестов, передаёт « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что специалисты выявили более 500 нарушителей, которые пользовались шпаргалками и телефоном во время сдачи первых единых госэкзаменов (ЕГЭ). Их результаты аннулированы. Повторно сдать ЕГЭ по этим предметам они смогут только через год.