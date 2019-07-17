https://static.news.ru/photo/c16addc8-a8b7-11e9-a92f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Российскому режиссёру Кириллу Серебренникову присвоено звание почётного доктора французского Университета Париж — Нантер.

О присвоении звания 17 июля сообщили организаторы Авиньонского театрального фестиваля, на котором состоялась премьера спектакля Серебренникова «Outside», передает ТАСС .

Университет Париж — Нантер основан в 60-е годы прошлого столетия. Среди его известных выпускников — президент Франции Эмманюэль Макрон, один из его предшественников Николя Саркози, два руководителя МВФ Кристин Лагард и Доминик Стросс-Кан, а также другие знаменитости.

Ранее News.ru сообщал, что лидер Китая Си Цзиньпин стал почётным доктором Санкт-Петербургского государственного университета. Церемония прошла у здания учебного заведения с участием президента РФ Владимира Путина. Диплом политику вручил ректор университета Николай Кропачев.