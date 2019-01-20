Режиссёра «Праздника» вызвали на допрос в полицию

Режиссёра фильма «Праздник» Алексея Красовского пригласили на допрос в Главное управление МВД России по Москве. Беседа состоится со следователем управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Причина вызова на допрос пока неизвестна, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что скандальная трагикомедия «Праздник» о встрече Нового года в блокадном Ленинграде вновь стала доступна для просмотра на YouTube. Видеохостинг восстановил доступ к киноленте через несколько часов после блокировки.