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Режиссёр Кирилл Серебренников признан человеком года

Кирилл Серебренников Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Кирилл Серебренников

общество [ версия для печати ]

Ассоциация театральных критиков (АТК) назвала человеком года режиссёра Кирилла Серебренникова. Художественный руководитель московского «Гоголь-центра» был удостоен звания «за беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста».

Режиссёр с августа 2017 года является фигурантом уголовного дела «Седьмой студии». Его подозревают в хищении государственных средств.

«Серебренникову даже в условиях домашнего ареста удаётся сохранить верность профессии и не прекращать свою творческую активность, выпуская спектакли и фильмы», — сказано в сообщении АТК.

В мае на Каннском фестивале его фильм «Лето» получил приз за лучший саундтрек. Его премьера в России состоялась лишь в июне. Картина успела стать скандальной задолго до того, как предстала перед кинолюбителями и профессионалами жанра: Кирилл Серебренников был взят под стражу прямо во время съёмок фильма, а монтаж делал уже под домашним арестом.

В конце октября он был дважды номинирован на премию «Золотая маска» за спектакли «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре» и балет «Нуреев» в Большом театре. В начале ноября в оперном театре Цюриха с успехом прошла премьера оперы Моцарта «Так поступают все женщины», где постановщиком также выступил Серебренников.

25 декабря в «Гоголь-центре» состоится первый показ его нового спектакля «Барокко», пишет «Москва 24».

Ранее, как сообщал News.ru, в Москве прошла акция в поддержку Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии». Все желающие могли на камеру процитировать слова, сказанные режиссёром в суде, а также посвятить ему стихотворение или песню.


#КИРИЛЛСЕРЕБРЕННИКОВ #премии
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