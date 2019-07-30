https://static.news.ru/photo/b7ba5168-b2d6-11e9-a57e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs74ru/facebook.com

Власти Карталинского района Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации по причине сильной засухи.

Специально созданная рабочая группа проводит мониторинг посевов на полях, по итогам работы которой будет принято решение об их списании или переводе в кормовую группу.

В администрации района отметили, что сейчас запас продуктивной влаги в почве отсутствует на глубине до 10 см, передаёт ТАСС .

Согласно прогнозу синоптиков, ухудшения ситуации произойти не должно. По словам специалистов, в первых числах августа над регионом должен пройти циклон с юга, который принесёт с собой умеренные дожди. Есть вероятность, что он заденет и Карталинский район.

Ранее News.ru писал, что в пяти сибирский регионах введён режим ЧС в связи с лесными пожарами. Площадь распространения огня составляет 2,7 млн га.