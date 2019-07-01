https://static.news.ru/photo/1ead248c-9bd9-11e9-ac5d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Ситуация в подтопленной зоне Канска в Красноярском крае постепенно стабилизируется. Об этом сообщил заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников. По его словам, режим ЧС могут снять через 4-5 дней.

В верховьях реки Кан и его притоках нормализация пройдёт в течение трёх суток. Возможно придётся проводить откачку воды из подполий, режим ЧС через 4-5 суток будет снят, — цитирует его РИА Новости .

Он добавил, что спасатели обходят подтопленные дома и работают с пострадавшими гражданами. Под руководством главы Канска создан штаб, координирующий действия спасательных служб.

Ранее глава Канска Андрей Береснев сообщил, что в городе введён режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.Вода поднялась до 439 см. Подтоплено 117 дачных участков, 59 частных домов. Эвакуировано 58 человек, писал News.ru.