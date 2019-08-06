https://static.news.ru/photo/eba83fca-b845-11e9-b6f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный портал исполнительной и представительной власти города Ачинска/adm-achinsk.ru

Введенный 5 августа в городе Ачинск Красноярского края режим ЧС отменён властями региона. Местные жители могут вернуться домой.

В Ачинске отменен режим ЧС. Военные сократили опасную зону от эпицентра ЧП в Каменке до 7 км. Угрозы жизни и здоровью для жителей Ачинска больше нет, горожане могут возвращаться в свои дома, — сообщили во вторник ТАСС в пресс- службе городской администрации.

Серия взрывов произошла 5 августа на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Всего пострадало 13 человек, писал News.ru.

Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооружённых сил и планировался к расформированию до 2022 года, сообщили в Минобороны РФ.