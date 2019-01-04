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Резервный фонд поможет пострадавшим в Магнитогорске

mchs.gov.ru

общество [ версия для печати ]

Адресная материальная помощь будет выделена пострадавшим и семьям погибших в Магнитогорске. Деньги люди получат из Резервного фонда РФ.

Уже подготовлен проект соответствующего распоряжения правительства, он согласован с Минфином, Минздравом, Минтрудом, правительством Челябинской области, сообщает пресс-служба МЧС.

Средства будут выделены членам семей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи, также предусмотрены выплаты единовременного пособия получившим травмы, выплаты в связи с утратой имущества, а также тем, чьи нормальные условия жизни были нарушены из-за ЧС.

Тем, кто потерял жильё, деньги на его покупку будут выделены дополнительно.

Ранее News.ru сообщал, что власти Челябинской области организуют дополнительные выплаты пострадавшим от взрыва бытового газа в Магнитогорске. Руководство субъекта компенсирует затраты на услуги ЖКХ в период вынужденного проживания на съёмных квартирах, в пунктах временного размещения или у близких людей.


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