https://static.news.ru/photo/10e625c0-9197-11e9-8919-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.drouot.com

Револьвер Lefaucheux 25F, принадлежавший художнику Винсенту Ван Гогу, будет выставлен на торги в Париже аукционным домом Drouot.

Оружие было найдено на одном из полей в коммуне Овер-сюр-Уаз на севере Франции в 1960 году. По словам экспертов, револьвер пролежал в земле от 50 до 80 лет. В своём нынешнем состоянии он к стрельбе непригоден, но на момент падения на землю был полностью исправен.

Исследователи полагают, что именно из этого оружия застрелился живописец в июле 1890 года. В частности, историк Ален Роан указывает, что эта модель оружия была весьма распространена в конце XIX века. Кроме того, в револьвере Lefaucheux 25F использовались патроны калибром 7 мм, что соответствует характеру раны, ставшей смертельной для художника.

Торги назначены на 19 июня. Лот оценивается в €40–60 тыс, сообщается на сайте аукционного дома.

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