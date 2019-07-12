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По инициативе Минэкономразвития восемь лет назад Россельхознадзор лишился полномочий по надзору за применением пестицидов на полях. Именно с бесконтрольным использованием химических средств сотрудники ведомства теперь связывают массовую гибель пчёл в ряде регионов России.

Государство никак не контролирует ни объём применения пестицидов, ни качество самих препаратов, — рассказала РБК официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. Она считает, что именно Минэкономразвития должно взять на себя ответственность...