Строительство нового путепровод в Реутове идёт с опережением сроков. Он позволит ликвидировать главный автомобильный затор города. В эксплуатацию он будет введён уже осенью.
Путепровод свяжет Носовихинское и Горьковское шоссе. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передаёт телеканал
Ранее News.ru писал о том, что глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин рассказал о ходе строительства автомобильного моста через Кожуховский затон, который должен соединить Южнопортовый район столицы с парком «Нагатинская пойма», где завершаются работы по возведению детского тематического парка «Остров мечты».