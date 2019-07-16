https://static.news.ru/photo/d8289ac2-a859-11e9-ac25-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Росрыболовство обжаловало решение Южно-Сахалинского городского суда о выпуске косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморском крае. В ведомстве не согласились с постановлением, что нарушили закон при выдаче разрешения на вылов животных.

Об этом рассказал руководитель региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина», подававшей иск в отношении Росрыболовства, Дмитрий Лисицын, сообщает « Интерфакс ».

Он отметил, что в начале июля зоозащитники также обжаловали решение этого суда. Тогда суд не стал заставлять Росприроднадзор изымать косаток и белух из «китовой тюрьмы» и выпускать на свободу.

По словам Лисицына, апелляции могут быть рассмотрены облсудом в начале сентября.

Ранее News.ru сообщал, что вторую партию косаток, содержавшихся в бухте Средняя, выпустили на свободу в Охотское море. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Животные выпускались двумя партиями через транспортировочную клеть. Вначале в неё поместили самца и молодую самку. В течение часа им делали массаж, после чего освободили.