Росрыболовство обжаловало решение Южно-Сахалинского городского суда о выпуске косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморском крае. В ведомстве не согласились с постановлением, что нарушили закон при выдаче разрешения на вылов животных.
Об этом рассказал руководитель региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина», подававшей иск в отношении Росрыболовства, Дмитрий Лисицын, сообщает «
Он отметил, что в начале июля зоозащитники также обжаловали решение этого суда. Тогда суд не стал заставлять Росприроднадзор изымать косаток и белух из «китовой тюрьмы» и выпускать на свободу.
По словам Лисицына, апелляции могут быть рассмотрены облсудом в начале сентября.
Ранее News.ru сообщал, что вторую партию косаток, содержавшихся в бухте Средняя, выпустили на свободу в Охотское море. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Животные выпускались двумя партиями через транспортировочную клеть. Вначале в неё поместили самца и молодую самку. В течение часа им делали массаж, после чего освободили.