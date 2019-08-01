https://static.news.ru/photo/c599a1dc-b4a5-11e9-a5f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Решение мэра Киева Виталия Кличко и главы Радикальной партии Украины Олега Ляшко объединиться против президента страны Владимира Зеленского не нашло понимания у пользователей соцсетей.

На своей странице в Facebook Ляшко опубликовал пост, в котором сообщил о намерении создать коалицию с Кличко. Публикацию прокомментировали почти 300 человек, и далеко не все отклики были положительными:

«Не лезьте туда, куда вас не просят. Лучше купите завод или фабрику, дайте людям работу и достойную з/п. А то только ля-ля» — пишет Юлия Каплун.

«Знает ли про это Кличко?» — спрашивает Александр Мащенко.

«В этой ситуации жалко Кличко. Теперь его точно не выберут киевляне. Такая дружба потянет его на дно, хотя лично мне кажется, что Виталий искренне делает всё возможное для Киева. Но такие недальновидные шаги в преддверии выборов — не самый правильный шаг» — посочувствовал мэру Киева Владимир Яловой.

«Господин Олег Ляшко, пожалуйста, поймите, что чумой были вы все пять лет. Вас не за что похвалить, вы проиграли. Это вы рвётесь к кормушке, это вас народ не выбирал» — просит Юлия Бобыр.

Как писал News.ru ранее, Олег Ляшко назвал президента страны Владимира Зеленского пародией на диктатора. Такую оценку главе государства он дал, когда комментировал результаты выборов в Верховную раду.