https://static.news.ru/photo/449854d2-abce-11e9-97e7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Первая тренировка в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду прошла в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Руководил репетицией главком ВМФ России Николай Евменов.

Наряду с боевыми кораблями в тренировке принимали 40 самолётов и вертолётов от соединений и воинских частей ВКС РФ, Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов. Вылет авиагруппы обеспечивал инженерно-технический состав оперативных аэродромов Западного военного округа, которые базируются в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской областях и Республике Карелия, сообщает ТАСС .

Главный морской парад состоится 28 июля.

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