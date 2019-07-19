Первая тренировка в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду прошла в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Руководил репетицией главком ВМФ России Николай Евменов.
Наряду с боевыми кораблями в тренировке принимали 40 самолётов и вертолётов от соединений и воинских частей ВКС РФ, Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов. Вылет авиагруппы обеспечивал инженерно-технический состав оперативных аэродромов Западного военного округа, которые базируются в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской областях и Республике Карелия, сообщает
Главный морской парад состоится 28 июля.
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