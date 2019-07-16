Одинокие люди, проживающие в частных домах, а также многодетные семьи могут «пострадать» от новой схемы оплаты вывоза мусора. У последних суммы в квитанциях, скорее всего, увеличатся многократно, рассказал замдиректора по информационной политике «Российского экологического оператора» (РЭО) Вячеслав Духин.
По его словам, РЭО предлагает рассчитывать платёж, исходя из количества отходов, производимых человеком фактически, пишет «
Если рядом с нашим домом есть кафе, и заведение пользуется той же контейнерной площадкой, то оно должно заключить договор с региональным оператором. Тогда платеж кафе должен сокращать размер платежа, который платят жители, — отметил Духин.
Он добавил, что РЭО готовит федеральный справочник по нормативам, чтобы помочь органам власти, региональным операторам и их клиентам разобраться в «мусорной» проблеме.
А от регоператоров мы будем продолжать добиваться открытости и клиентоориентированности по отношению к жителям. Надеемся, что предлагаемый проект постановления правительства будет принят в течение нескольких месяцев и новая система запустится уже в этом году, —резюмировал замдиректора организации.
Ранее News.ru сообщал, что правительство РФ в скором времени может ввести новый способ расчёта стоимости вывоза мусора. Отныне оплата будет зависеть от количества баков, которые установлены на конкретной контейнерной площадке. О таких планах рассказал исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.
Он напомнил, что сейчас стоимость коммунальной услуги «обращение с твёрдыми коммунальными отходами» (ТКО) для населения рассчитывается исходя из статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение 1 куб. м отходов умножается на норматив накопления для жителей в данном конкретном регионе и делится на число дней.