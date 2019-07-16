https://static.news.ru/photo/89f575f0-a7c8-11e9-8862-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Одинокие люди, проживающие в частных домах, а также многодетные семьи могут «пострадать» от новой схемы оплаты вывоза мусора. У последних суммы в квитанциях, скорее всего, увеличатся многократно, рассказал замдиректора по информационной политике «Российского экологического оператора» (РЭО) Вячеслав Духин.

По его словам, РЭО предлагает рассчитывать платёж, исходя из количества отходов, производимых человеком фактически, пишет « 360 ». Представитель организации добавил, что мусорными контейнерами (согласно реформе, от их количества будет зависеть размер платежа) могут пользоваться и юридические лица. Например, кафе.

Если рядом с нашим домом есть кафе, и заведение пользуется той же контейнерной площадкой, то оно должно заключить договор с региональным оператором. Тогда платеж кафе должен сокращать размер платежа, который платят жители, — отметил Духин.

Он добавил, что РЭО готовит федеральный справочник по нормативам, чтобы помочь органам власти, региональным операторам и их клиентам разобраться в «мусорной» проблеме.

А от регоператоров мы будем продолжать добиваться открытости и клиентоориентированности по отношению к жителям. Надеемся, что предлагаемый проект постановления правительства будет принят в течение нескольких месяцев и новая система запустится уже в этом году, —резюмировал замдиректора организации.

Ранее News.ru сообщал, что правительство РФ в скором времени может ввести новый способ расчёта стоимости вывоза мусора. Отныне оплата будет зависеть от количества баков, которые установлены на конкретной контейнерной площадке. О таких планах рассказал исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

Он напомнил, что сейчас стоимость коммунальной услуги «обращение с твёрдыми коммунальными отходами» (ТКО) для населения рассчитывается исходя из статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение 1 куб. м отходов умножается на норматив накопления для жителей в данном конкретном регионе и делится на число дней.