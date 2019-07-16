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Одинокие люди, проживающие в частных домах, а также многодетные семьи могут «пострадать» от новой схемы оплаты вывоза мусора. У последних суммы в квитанциях, скорее всего, увеличатся многократно, рассказал замдиректора по информационной политике «Российского экологического оператора» (РЭО) Вячеслав Духин.

По его словам, РЭО предлагает рассчитывать платёж, исходя из количества отходов, производимых человеком фактически, пишет «360». Представитель организации добавил, что мусорными контейнерами (согласно реформе, от их количества будет зависеть размер платежа) могут пользоваться и юридические лица. Например, кафе.

Если рядом с нашим домом есть кафе, и заведение пользуется той же контейнерной площадкой, то оно должно заключить договор с региональным оператором. Тогда платеж кафе должен сокращать размер платежа, который платят жители, — отметил Духин.

Он добавил, что РЭО готовит федеральный справочник по нормативам, чтобы помочь органам власти, региональным операторам и их клиентам разобраться в «мусорной» проблеме.

А от регоператоров мы будем продолжать добиваться открытости и клиентоориентированности по отношению к жителям. Надеемся, что предлагаемый проект постановления правительства будет принят в течение нескольких месяцев и новая система запустится уже в этом году, —резюмировал замдиректора организации.

Ранее News.ru сообщал, что правительство РФ в скором времени может ввести новый способ расчёта стоимости вывоза мусора. Отныне оплата будет зависеть от количества баков, которые установлены на конкретной контейнерной площадке. О таких планах рассказал исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

Он напомнил, что сейчас стоимость коммунальной услуги «обращение с твёрдыми коммунальными отходами» (ТКО) для населения рассчитывается исходя из статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение 1 куб. м отходов умножается на норматив накопления для жителей в данном конкретном регионе и делится на число дней.

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