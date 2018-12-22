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Ремонт Большого Москворецкого моста завершится за год

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Реставрацию и ремонт Большого Москворецкого моста планируется завершить к декабрю 2019 года. Работы должны были идти полтора года, но будут закончены за год, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Ремонт пройдёт в два этапа. На первом перекроют для движения четыре из восьми автомобильных полос. В мае начнётся вторая стадия работ, передаёт его слова «Интерфакс».

Сейчас рабочие производят замену пролётов, добавил он.

«Задача такова, чтобы этот памятник нашего культурного, исторического наследия сохранить в том виде, в котором он был», — сказал чиновник.

Движение кораблей по Москве-реке не станут приостанавливать, отметил чиновник.

Как ранее писал News.ru, в Московском метрополитене выпустили карту «Тройка» с изображением парящего моста в парке «Зарядье». Её можно будет приобрести во всех кассах метро. На проездном также изображены собор Василия Блаженного, набережная Москвы-реки, павильоны и логотип парка. Карта вышла тиражом в 10 тыс. экземпляров.


#москва #мост
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