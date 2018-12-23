Власти попросили забайкальцев скинуться на ремонт больницы

https://news.ru/storage/news/2d5d6cdfe9b381a4634ba5a53c661599/10beea11-d545-4214-84fd-f339ddf6fe42_850.jpg АГН "Москва"

Администрация Красночикойского района Забайкальского края объявила сбор денег на ремонт помещения в местной больнице. Работы чиновники оценили в 750 тыс. рублей.

Планируется установить новый, уже купленный компьютерный томограф. Однако денег на реконструкцию у властей нет. В связи с этим они объявили сбор средств среди местных жителей через газету «Знамя труда».

Старт акции был дан 11 декабря. За три дня жители собрали 13 тыс. рублей. Деньги принимают главы поселений района, также открыли специальный счёт, сообщает «360».

Как ранее писал News.ru, сотрудники администрации города Клинцы в Брянской области будут наказаны за то, что отправили своих детей в Турцию за счёт благотворительного фонда, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Замглавы администрации города Людмила Лубская была уволена.