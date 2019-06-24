https://static.news.ru/photo/fda4a450-9664-11e9-90d7-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Литовченко Фото: юургау.рф

Ректор Южно-Уральского аграрного государственного университета (ЮУрАГУ) Виктор Литовченко написал заявление об отставке по собственному желанию в день визита министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, 21 июня.

Виктор Литовченко находится в отпуске. В настоящее время полномочия исполняющего обязанности ректора возложены на проректора по международным отношениям Светлану Чичиланову, — передаёт сообщение пресс-службы университета URA.RU .

Издание сообщает, что вуз находился под пристальным вниманием силовиков — в нём постоянно проводились оперативные мероприятия из-за возможных нарушений при приёме иностранных студентов.

Как ранее писал News.ru, профессор кафедры рекламы и связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей подал заявление об уходе по собственному желанию.