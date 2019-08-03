Студент, привлечённый к ответственности за участие в несогласованном митинге, может быть отчислен из Московского педагогического государственного университета, заявил ректор учебного заведения Алексей Лубков.
По его словам, в МПГУ есть нормы, определяющие, что грубое правонарушение несовместимо с дальнейшим прохождением образовательной программы, передаёт
Если уж они туда идут, то я бы попросил вести себя в рамках правового поля и никоим образом не поддаваться на провокации, которые могут отразиться, прежде всего, на их личной судьбе, — подчеркнул он.
Лубков считает, что протесты плохо сказываются на судьбе участников, организаторов и страны в целом. По его мнению, следует разговаривать с властью в рамках законов и «никоим образом не раскачивать общественную ситуацию в ту или иную сторону».
Ранее News.ru писал, что в столице проходит митинг за честные выборы в Мосгордуму. Видео задержания нескольких участников несанкционированного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.
Полиция сообщала о 350 участниках мероприятия и 30 задержанных. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьёва,