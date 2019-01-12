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Рекрутеры назвали самые высокооплачиваемые профессии

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в январе 2019 года возглавила вакансия врача акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. Работодатели готовы предложить успешному кандидату от 574 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

На аналогичную сумму (от 500 тысяч рублей на руки) могут рассчитывать технический директор и менеджер по продажам нефтепродуктов в Москве, сообщает компания HeadHunter.

Ранее News.ru писал о том, что обладателями зарплаты от полумиллиона рублей могут стать рабочие в строительной сфере. К примеру, существует вакансия каменщика в Уфе за 900 тысяч рублей, сметчика в Хабаровске за 680 тысяч рублей, а также шлифовщика в Перми за 687 тысяч рублей. Работодатели хотят видеть у себя специалиста с опытом работы от трёх лет.


#врачи #работа #профессии
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