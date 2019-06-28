https://static.news.ru/photo/fef7f7cc-9a7d-11e9-8f3b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rudolf/Arco Images/Global Look Press

Запрещающий распространение рекламы лекарств и медицинских услуг в детских теле- и радиопередачах законопроект внесён в Госдуму.

Согласно ему, в статьи 14, 15 ФЗ «О рекламе» должны быть внесены изменения. Инициатором выступило законодательное собрание Санкт-Петербурга.

В детских теле- и радиопередачах не допускается распространение рекламы, спонсорской рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов народной медицины, — гласит пояснительная записка.

По мнению авторов проекта, эти изменения помогут укрепить права ребёнка в РФ и установить дополнительные гарантии их защиты.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство сельского хозяйства РФ разрабатывает законопроект, разрешающий наружную рекламу вина с защищённым географическим указанием в радиусе 200 км от производственных площадок.