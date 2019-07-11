https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) планирует подать заявление в полицию на владельцев пермского кафе, рекламирующих «божественную шаурму», заявил секретарь Пермского епархиального управления Андрей Литовка.

Поступает множество телефонных звонков в Пермскую епархию от возмущенных людей! — написал на своей странице в Facebook секретарь Пермского епархиального управления Андрей Литовка.

Представитель РПЦ подчеркнул, что такое "безобразие" в рекламе нельзя пропустить. Однако через некоторле время Литовка удалил свой пост в социальной сети.

Скандал вызвал рекламный постер, на которлом была изображена полуобнаженная модель в образе святой, вместо крыльев у нее «божественно вкусная» шаурма, а грудь прикрывают скрещенные руки с шаурмой.

Нет смысла быть мученицей ПП, когда есть божественная шаурма, - гласит слоган.

После возмущения РПЦ, изображение удалили из соц.сетей. На данныйй момент лсталась первоначальная версия постера.