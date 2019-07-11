Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) планирует подать заявление в полицию на владельцев пермского кафе, рекламирующих «божественную шаурму», заявил секретарь Пермского епархиального управления Андрей Литовка.

Поступает множество телефонных звонков в Пермскую епархию от возмущенных людей! — написал на своей странице в Facebook секретарь Пермского епархиального управления Андрей Литовка. 

Представитель РПЦ подчеркнул, что такое "безобразие" в рекламе нельзя пропустить. Однако через некоторле время Литовка удалил свой пост в социальной сети. 

Скандал вызвал рекламный постер, на которлом была изображена полуобнаженная модель в образе святой, вместо крыльев у нее «божественно вкусная» шаурма, а грудь прикрывают скрещенные руки с шаурмой.

Нет смысла быть мученицей ПП, когда есть божественная шаурма, - гласит слоган.

После возмущения РПЦ, изображение удалили из соц.сетей. На данныйй момент лсталась первоначальная версия постера. 

Ранее священный синод Русской православной церкви обеспокоен решением властей Черногории восстановить «Черногорскую автокефальную церковь» и принятый черногорским правительством закон о правовом положении религиозных организаций, согласно которому государство может изъять часть имущества Сербского патриарха. По их мнению, это прямое и недопустимое вмешательство во внутренние дела Церкви, писал News.ru

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