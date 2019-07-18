https://static.news.ru/photo/7e1d5d0a-a963-11e9-8a70-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Уровень воды в реке Ия, затопившей населённый пункт Тулун в Иркутской области, из-за дождей может повыситься на 110 сантиметров.

На реке Ия ожидается повышение уровня воды на 30–110 сантиметров, на остальных реках области колебание уровней воды в пределах 5–40 сантиметров, — отметили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве добавили, что специалисты гидрологических постов отслеживают ситуацию в непрерывном режиме.

Ранее News.ru писал, что из-за разрушительного наводнения в Иркутской области в зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.

По данным регионального правительства, необходимо провести капитальный ремонт в 5,6 тыс. домов, заново построить около 3,5 тыс. новых помещений.

Более 36,8 тыс. человек уже получили от властей единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей.