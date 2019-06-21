https://static.news.ru/photo/c728110a-9434-11e9-aabf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Свыше 1 млн жителей Москвы посмотрели 20 июня прямую линию с президентом Владимиром Путиным, рейтинг программы среди горожан падает шестой год. Это следует из данных исследовательской компании Mediascope.

Рейтинг трансляции (среднее число смотревших телепрограмму человек, выраженное в процентах от общего количества населения исследуемой аудитории) составил 6,8%, передаёт ТАСС .

Доля аудитории (среднее количество смотревших телепрограмму человек, выраженное в процентах от общего числа зрителей в данный момент времени) составила 52,5%.

Показатели передачи в столице падают четвёртый год подряд. В 2015 году рейтинг составил 12,7%, а доля — 61,6%, в 2016-м — 10,3 и 55,7%, в 2017-м — 10,1 и 55,4%, в 2018-м — 8,1 и 54,1%, отмечает РБК .

В 2013 году прямую линию с Владимиром Путиным посмотрели 1,1 млн человек, в 2014-м — 1,3 млн, в 2015-м — 1,8 млн, в следующие два года — по 1,4 млн человек, в 2018 году — 1,1 млн. В 2019 году, как отмечает издание, трансляцию посмотрело меньше москвичей, чем шесть лет назад.

Как писал News.ru, исчезнувшее ранее упоминание о железнодорожной станции Шиес в Архангельской области, где власти собирались возводить хранилище для мусора из Москвы, что вызвало массовые протесты, снова появилось в стенограмме прямой линии на сайте Кремля. Расшифровку вопроса главного редактора паблика MDK Роберто Панчвидзе опубликовали в том варианте, в каком он прозвучал в эфире. При этом никакого комментария от Кремля относительно удаления записи не последовало.