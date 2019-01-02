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Составлен новогодний рейтинг станций метро Москвы

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Станция «Охотный ряд» стала самой популярной у пассажиров московского метро в новогоднюю ночь. Второе место завоевала «Пушкинская», третье — «Площадь Революции», сообщает ГУП «Московский метрополитен».

«Охотным рядом» в ночь с 31 декабря на 1 января воспользовались более 53 тысяч человек, «Пушкинской» — более 40, «Площадью Революции» — более 34.

Также в пятёрку лучших вошла «Лубянка» — более 20 тысяч пассажиров, и ВДНХ — более 19 тысяч, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что московское метро в январе–марте 2019 года украсят усовершенствованные поезда «Москва-2019» с новыми QHD-экранами и мягкими гигиеничными креслами. Вагоны будут отличаться от предшественников как внешне, так и технологически.


#москва #метро #новыйгод
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