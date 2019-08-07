Носовой обтекатель самолёта авиакомпании «Глобус» (входит в группу компаний S7) рейса Тиват — Москва 4 августа был повреждён багажной телегой. Из-за этого вылет задержали более чем на 40 часов.
Следующим рейсом из Москвы в Тиват утром 5 августа были направлены технические специалисты и доставлена деталь для замены, — сообщили в S7.
Пассажирам были предложены питание и размещение в гостинице. Часть из них переоформили на рейсы других перевозчиков 4 и 5 августа.
Из-за ограничения работы в вечернее время аэропорт Тивата не смог принять резервный борт 5 августа, поэтому пассажиры были доставлены в Москву дополнительным рейсом 6 августа, — подчеркнули в компании.
Как ранее писал News.ru, рейс из черногорского города Тиват в Москву совершил экстренную посадку в Калуге. Самолёт приземлился из-за потерявшего сознание командира лайнера Montenegro Airlines.