https://static.news.ru/photo/f555caba-b8fe-11e9-9d64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

Носовой обтекатель самолёта авиакомпании «Глобус» (входит в группу компаний S7) рейса Тиват — Москва 4 августа был повреждён багажной телегой. Из-за этого вылет задержали более чем на 40 часов.

Следующим рейсом из Москвы в Тиват утром 5 августа были направлены технические специалисты и доставлена деталь для замены, — сообщили в S7.

Пассажирам были предложены питание и размещение в гостинице. Часть из них переоформили на рейсы других перевозчиков 4 и 5 августа.

Из-за ограничения работы в вечернее время аэропорт Тивата не смог принять резервный борт 5 августа, поэтому пассажиры были доставлены в Москву дополнительным рейсом 6 августа, — подчеркнули в компании.

Как ранее писал News.ru, рейс из черногорского города Тиват в Москву совершил экстренную посадку в Калуге. Самолёт приземлился из-за потерявшего сознание командира лайнера Montenegro Airlines.