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Рейс с туристами «Жемчужной реки» прибыл в Хабаровск

Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Самолёт с ещё 24 туристами, которые не могли улететь с китайского острова Хайнань, приземлился в Хабаровске.

По данным справочной службы аэропорта, путешественников доставил авиаборт компании NordStar.

В свою очередь в краевом управлении по туризму отметили, что в Китае остаются ещё около 120 человек, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что вторая группа туристов из Татарстана, застрявших на китайском острове Хайнань из-за проблем в расчётах туроператора с авиакомпанией, вернулась в Казань из Москвы. Самолёт авиакомпании AZUR Аir с 343 российскими туристами вылетел из китайского города Санья утром во вторник, 18 декабря.

7 декабря авиакомпания «ИрАэро» приостановила полёты в города Хайкоу и Санья, расположенные на острове Хайнань, а также аннулировала рейсы по ряду других направлений. Причиной стал финансовый спор с туроператором «Жемчужная река», который задолжал перевозчику $2,3 млн. «ИрАэро» согласилась забрать застрявших туристов за свой счёт. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства проблемного туроператора.


#китай #туристы #туризм #Хабаровск
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