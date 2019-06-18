Узаконить отношения с иностранцами теперь можно ещё в трёх отделах ЗАГС Москвы — Мещанском, Медведковском и Гагаринском.
Возможность вступить в брак с человеком без российского гражданства ранее предоставлялась только в Шипиловском отделе ЗАГС и во Дворце бракосочетаний № 4. Как рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова, в 2018 году около 10% всех супружеских союзов в столице было заключено с иностранцами, сообщает «
При подаче заявления иностранному подданному необходимо предоставить переведённые на русский язык документы, а достоверность перевода придётся заверить у нотариуса.
Как писал News.ru ранее, Служба охраны государственной границы Литвы расследует случай нарушения государственной границы России в Куршском заливе. Согласно предварительным данным, инцидент произошёл с прогулочным катером, на котором шесть литовцев праздновали свадьбу.