https://static.news.ru/photo/1d4f8d44-918b-11e9-adbc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Узаконить отношения с иностранцами теперь можно ещё в трёх отделах ЗАГС Москвы — Мещанском, Медведковском и Гагаринском.

Возможность вступить в брак с человеком без российского гражданства ранее предоставлялась только в Шипиловском отделе ЗАГС и во Дворце бракосочетаний № 4. Как рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова, в 2018 году около 10% всех супружеских союзов в столице было заключено с иностранцами, сообщает « Москва 24 ».

При подаче заявления иностранному подданному необходимо предоставить переведённые на русский язык документы, а достоверность перевода придётся заверить у нотариуса.

Как писал News.ru ранее, Служба охраны государственной границы Литвы расследует случай нарушения государственной границы России в Куршском заливе. Согласно предварительным данным, инцидент произошёл с прогулочным катером, на котором шесть литовцев праздновали свадьбу.