https://static.news.ru/photo/7cf39850-b42a-11e9-8dd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россияне не смогут зарегистрировать новые автомобили прямо в автосалонах без посещения подразделений Госавтоинспекции в 2019 году. По данным ГИБДД, нововведения вступят в силу с начала 2020 года.

При этом в ведомстве не объяснили причину переноса изменений с 4 августа этого года. Силовики пояснили, что поправки в законы «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предполагают возможность регистрации авто как с выдачей номеров, так и с последующим их изготовлением в уполномоченных организациях.

Кроме того, в ГИБДД сообщили об изменении порядка регистрации транспортных средств, принадлежащих лицам, не достигшим 16 лет. Такие машины будут записаны на одного из родителей, опекуна или попечителя, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что ГИБДД оставит за собой полномочия назначать сочетания букв и цифр для новых автомобильных номеров. Производство самих знаков передадут аккредитованным частным компаниям.