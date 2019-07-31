Россияне не смогут зарегистрировать новые автомобили прямо в автосалонах без посещения подразделений Госавтоинспекции в 2019 году. По данным ГИБДД, нововведения вступят в силу с начала 2020 года.
При этом в ведомстве не объяснили причину переноса изменений с 4 августа этого года. Силовики пояснили, что поправки в законы «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предполагают возможность регистрации авто как с выдачей номеров, так и с последующим их изготовлением в уполномоченных организациях.
Кроме того, в ГИБДД сообщили об изменении порядка регистрации транспортных средств, принадлежащих лицам, не достигшим 16 лет. Такие машины будут записаны на одного из родителей, опекуна или попечителя, передаёт
Ранее News.ru писал, что ГИБДД оставит за собой полномочия назначать сочетания букв и цифр для новых автомобильных номеров. Производство самих знаков передадут аккредитованным частным компаниям.