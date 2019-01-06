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Новый способ регистрации авто и номера появятся в этом году

Александр Авилов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Россияне в 2019 году получат возможность регистрировать новые автомобили прямо в автосалонах без посещения подразделений ГИБДД. Закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» вступает в силу 4 августа.

При этом в пресс-центре МВД уточнили, что регистрация доступна только для новых, ранее не состоявших на учёте машин. 

Кроме того, с 4 августа в силу вступит новый стандарт государственных регистрационных знаков. Изначально его планировали ввести 1 января. Перенос связан с предложением Росстандарта и направлен на исключение необоснованных расходов федерального бюджета. 

В МВД пояснили, что новый стандарт не коснётся уже зарегистрированных транспортных средств, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что научный центр безопасности дорожного движения МВД России разработал 10 типов новых госномеров. В частности, меньший по размеру знак для мотоциклов, номера для японских праворульных автомобилей квадратной формы, а также особые таблички для мопедов, классических и спортивных авто.


#регистрация #россия #автомобили #госномера
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