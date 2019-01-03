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Регионам выделят деньги на присмотр за пожилыми людьми

АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, которые нуждаются в социальном обслуживании, получит федеральное финансирование. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ определяет порядок предоставления и распределения средств между регионами. Необходимые деньги в бюджете предусмотрены, заверили в пресс-службе кабмина.

Создание системы предусмотрено в рамках федерального проекта «Старшее поколение», который входит в состав нацпроекта «Демография». Среди прочего предусмотрена программа повышения квалификации работников социальных служб, внедрение стационарозамещающих технологий и создание необходимых условий для проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе — малых групп в отдельных жилых помещениях.

Определены также критерии отбора субъектов Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов, порядок их перечисления региональным бюджетам и порядок контроля за их использованием, сказано в сообщении.

Ранее, как писал News.ru, правительство утвердило программу обучения и повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста. Она рассчитана на пять лет. Средства также будут выделены из бюджета в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».


#инвалиды #пенсионеры #финансирование
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