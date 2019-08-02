Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании реестра граждан, лишённых родительских прав.
Закон одобрен депутатами Госдумы и членами Совета Федерации. В перечень будут внесены лица, которые не смогут стать опекунами или усыновителями вследствие лишения их родительских прав ранее, сообщает АГН «
Как писал News.ru ранее, президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий искать пропавших детей с помощью геолокации их мобильников. Закон вводит дополнительные условия для оперативного поиска пропавшего ребёнка.