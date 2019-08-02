https://static.news.ru/photo/1e6be6a2-b56f-11e9-85f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании реестра граждан, лишённых родительских прав.

Закон одобрен депутатами Госдумы и членами Совета Федерации. В перечень будут внесены лица, которые не смогут стать опекунами или усыновителями вследствие лишения их родительских прав ранее, сообщает АГН « Москва ».

Как писал News.ru ранее, президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий искать пропавших детей с помощью геолокации их мобильников. Закон вводит дополнительные условия для оперативного поиска пропавшего ребёнка.