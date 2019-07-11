https://static.news.ru/photo/e6980dac-a3a6-11e9-9291-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Сотрудник лесничества обнаружил в Московской области редкое растение — любку двулистную. Этот вид находится под угрозой исчезновения. Он внесён в приложение 1 к Красной книге Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комитета лесхоза.

9 июля сотрудником Ногинского лесничества обнаружено редкое растение любка двулистная в 18 квартале Логиновского участкового лесничества, граничащем с посёлком Мехлесхоз городского округа Павловский Посад, — цитирует сообщение агентство « Москва ».

Ранее News.ru писал, что в Москве зафиксирован наплыв диких животных, в основном енотов и лис. Об этом сообщил глава городского департамента природопользования Антон Кульбачевский. По его словам, такая тенденция говорит об улучшении экологической обстановки в столице.