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РБК опроверг получение иска от Росгвардии

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Холдинг РБК пока не получал судебных документов об иске со стороны Росгвардии. Юристы издания будут изучать его обоснованность, как только к ним придут соответствующие бумаги, рассказал пресс-секретарь компании Егор Тимофеев.

Медиа работает в соответствии с российскими законами о журналистике, передаёт его слова РИА Новости. РБК несёт ответственность за свои действия, отметил он.

Ранее News.ru сообщал, что Федеральная служба войск национальной гвардии РФ приняла решение обратиться в суд и привлечь РБК к ответственности за публикацию недостоверной информации. Речь идёт о материалах издания, посвящённых поставкам продуктов для ведомства. Так, по данным Росгвардии, 10 и 13 декабря текущего года РБК опубликовал материалы, в которых содержится целый ряд грубых неточностей.


#росгвардия #РБК
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