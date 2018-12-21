РБК опроверг получение иска от Росгвардии

https://news.ru/storage/news/0e6efcf19f1b1e4c96d6393e22c03774/f534d076-6e8e-4f13-a911-11d315770d14_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Холдинг РБК пока не получал судебных документов об иске со стороны Росгвардии. Юристы издания будут изучать его обоснованность, как только к ним придут соответствующие бумаги, рассказал пресс-секретарь компании Егор Тимофеев.

Медиа работает в соответствии с российскими законами о журналистике, передаёт его слова РИА Новости. РБК несёт ответственность за свои действия, отметил он.

Ранее News.ru сообщал, что Федеральная служба войск национальной гвардии РФ приняла решение обратиться в суд и привлечь РБК к ответственности за публикацию недостоверной информации. Речь идёт о материалах издания, посвящённых поставкам продуктов для ведомства. Так, по данным Росгвардии, 10 и 13 декабря текущего года РБК опубликовал материалы, в которых содержится целый ряд грубых неточностей.