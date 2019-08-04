https://static.news.ru/photo/e5e12e28-b767-11e9-a83c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади отменили на субботу, 10 августа.

В связи со служебной занятостью военнослужащих Президентского полка церемониальный развод пеших и конных караулов на Соборной площади проводиться не будет, — говорится в сообщении центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Первая церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка в этом году прошла на Соборной площади Московского Кремля в апреле.

Развод караулов проводится еженедельно с середины апреля по конец октября. В нём участвуют рота специального караула и почётный кавалерийский эскорт полка. Музыкальное сопровождение обеспечивает Президентский оркестр. Во время церемонии военнослужащие демонстрируют конную карусель и различные строевые приёмы с оружием, писал News.ru.