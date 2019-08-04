Церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади отменили на субботу, 10 августа.
В связи со служебной занятостью военнослужащих Президентского полка церемониальный развод пеших и конных караулов на Соборной площади проводиться не будет, — говорится в сообщении центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
Первая церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка в этом году прошла на Соборной площади Московского Кремля в апреле.
Развод караулов проводится еженедельно с середины апреля по конец октября. В нём участвуют рота специального караула и почётный кавалерийский эскорт полка. Музыкальное сопровождение обеспечивает Президентский оркестр. Во время церемонии военнослужащие демонстрируют конную карусель и различные строевые приёмы с оружием, писал News.ru.