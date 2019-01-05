Дому в Магнитогорске попробуют вернуть отопление

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Власти Магнитогорска попытаются восстановить горячее водоснабжение в повреждённом доме на проспекте Карла Маркса. Запуск ГВС состоится в четырёх подъездах, «переживших» взрыв газа.

Испытания запланированы на 6 января 2019 года. Отопление дадут в подъездах с 9-го по 12-й. Владельцев квартир горадминистрация попросила находиться дома во время профилактических работ, пишет РИА Новости.

Ремонт собираются завершить к 9 января.

Ранее News.ru сообщал о состоянии здоровья выжившего среди завалов 10-месячного Вани Фокина. Младенца отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Ребёнок начал дышать самостоятельно.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.