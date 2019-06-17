https://static.news.ru/photo/d839d568-90de-11e9-a85c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Разрыв в зарплатах за равноценный труд составляет в мире в среднем 27% в пользу мужчин, сообщила заместитель гендиректора Международной организации труда по вопросам политики Дебора Гринфилд.

Наиболее значительная разница наблюдается в Пакистане — свыше 35%, а самая маленькая — в Скандинавии, менее 10%. В России этот показатель достигает 15%.

Отвечая на вопрос о том, правда ли мужчины в среднем зарабатывают больше женщин, Гринфилд подчеркнула, что это может быть одним из факторов, однако нельзя запрещать представительницам прекрасного пола трудиться, например в строительной сфере.

Мы не согласны с принципом, что некоторые виды труда слишком опасны для женщин. Мужчины и женщины должны иметь возможность работать на любых работах. И любые работы должны быть одинаково безопасными для тех и других, — отметила она.

По её словам, необходимо отказаться от запрета работать сотрудницам по ночам из-за того, что это опасно для здоровья, так как такой подход является стереотипом, усугубляющим дискриминацию.

Гринфилд также рассказала, что есть отрасли, где чаще всего трудятся женщины, и там зарплаты ниже по сравнению со сферами, в которых преимущественно задействованы мужчины.

При этом когда специалистов женского пола берут на условно «мужские» вакансии, их оплата труда ниже, чем у коллег противоположного пола. И напротив, когда мужчины приходят на «женскую территорию», их зарплата возрастает, передаёт « Российская газета ».

Как писал News.ru, ранее эксперты Финансового университета при правительстве РФ заявили, что реальный рост зарплат россиян в 2019 году составит около 3%. Такой показатель сохранится и в первой половине следующего года.