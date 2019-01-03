Разин: семья Кельми устроит тайные похороны

https://news.ru/storage/news/5808731c4764f2cee3a9cee68ee040c5/c3e2b138-8b11-47dc-99a8-29a7f4f9f674_850.jpg Viktor Chernov/Global Look Press

Андрей Разин

Музыкальный продюсер Андрей Разин огорчён решением родственников Криса Кельми похоронить музыканта инкогнито, без прощания с друзьями. По его словам, умерший был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями.

«Я был готов взять на себя расходы по организации похорон, так, как это было в случае с Женей Осиным, чтобы обеспечить возможность отдать последние почести Крису. Но, к сожалению, этого не произошло», — написал продюсер в своём Instagram.

Певец скончался 1 января в собственном доме в Московской области в возрасте 63 лет. Осмотр показал, что смерть исполнителя наступила по естественным причинам.

Ранее News.ru сообщил о завещании покойного композитора. Кельми оставил жильё своей жене и сыну. Стоимость недвижимости приближается к 100 млн рублей.