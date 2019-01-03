USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,287 $   Brent55.07 $ Bitcoin3,875.14 $
МОСКВА-2°C16:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Разин: семья Кельми устроит тайные похороны

Андрей Разин Viktor Chernov/Global Look Press

Андрей Разин

общество [ версия для печати ]

Музыкальный продюсер Андрей Разин огорчён решением родственников Криса Кельми похоронить музыканта инкогнито, без прощания с друзьями. По его словам, умерший был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями.

«Я был готов взять на себя расходы по организации похорон, так, как это было в случае с Женей Осиным, чтобы обеспечить возможность отдать последние почести Крису. Но, к сожалению, этого не произошло», — написал продюсер в своём Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями. Оспаривать такое решение не могу, но в корне с ним не согласен. Я был готов взять на себя расходы по организации похорон, так, как это было в случае с Женей Осиным, чтобы обеспечить возможность отдать последние почести Крису. Но, к сожалению, этого не произошло. Жаль. Крис был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Певец скончался 1 января в собственном доме в Московской области в возрасте 63 лет. Осмотр показал, что смерть исполнителя наступила по естественным причинам.

Ранее News.ru сообщил о завещании покойного композитора. Кельми оставил жильё своей жене и сыну. Стоимость недвижимости приближается к 100 млн рублей.


#АндрейРазин #Кельми
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
общество 15:44, 3 января 2019
Кутиков: Кельми ушёл достаточно рано
общество 11:46, 3 января 2019
Олег Газманов простился с Крисом Кельми
шоу-бизнес 15:03, 20 ноября 2018
Разин: у Осина не было внебрачной дочери
Лента новостей
общество 16:49
Земляки поддержали маму младенца из Магнитогорска
происшествия 16:46
Патриарх Кирилл провёл молебен о жертвах трагедии на Урале
происшествия 16:44
Обнаружили тело ещё одной жертвы взрыва в Магнитогорске
в мире 16:39
ЛНР: ВСУ могут ударить по Донбассу из миномётов
новый год 16:35
Новогодняя почта метро приняла тысячи писем Деду Морозу
Другие новости
общество 16:49
Земляки поддержали маму младенца из Магнитогорска
новый год 16:35
Новогодняя почта метро приняла тысячи писем Деду Морозу
общество 16:21
Власти увековечат память погибших в Магнитогорске
общество 16:02
Магнитогорский священник дал обет ради спасения младенца
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top