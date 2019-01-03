Разин: семья Кельми устроит тайные похороны

Музыкальный продюсер Андрей Разин огорчён решением родственников Криса Кельми похоронить музыканта инкогнито, без прощания с друзьями. По его словам, умерший был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями.
«Я был готов взять на себя расходы по организации похорон, так, как это было в случае с Женей Осиным, чтобы обеспечить возможность отдать последние почести Крису. Но, к сожалению, этого не произошло», — написал продюсер в своём Instagram.
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С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями. Оспаривать такое решение не могу, но в корне с ним не согласен. Я был готов взять на себя расходы по организации похорон, так, как это было в случае с Женей Осиным, чтобы обеспечить возможность отдать последние почести Крису. Но, к сожалению, этого не произошло. Жаль. Крис был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями
Певец скончался 1 января в собственном доме в Московской области в возрасте 63 лет. Осмотр показал, что смерть исполнителя наступила по естественным причинам.
Ранее News.ru сообщил о завещании покойного композитора. Кельми оставил жильё своей жене и сыну. Стоимость недвижимости приближается к 100 млн рублей.